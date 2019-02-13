Фото: ныммеская квартира - жизнь в лесу

Продается просторная квартира на втором этаже двухэтажного дома на улице Ребасе в Нымме. Квартира хорошо ухожена и не требует никаких дополнительных вложений после покупки и перед переездом. В квартире три спальни, гостиная с отрытой кухней, две ванных, баня и большое помещение, в котором можно оборудовать кабинет или еще одну спальню, рассказывается в объявлении на портале недвижимости City24.ee.