Фото: ныммеская квартира - жизнь в лесу

В Нымме ждет покупателя умело и замысловато оформленная и этим привлекательная квартира, передает портал Kodustiil.
Продается просторная квартира на втором этаже двухэтажного дома на улице Ребасе в Нымме. Квартира хорошо ухожена и не требует никаких дополнительных вложений после покупки и перед переездом. В квартире три спальни, гостиная с отрытой кухней, две ванных, баня и большое помещение, в котором можно оборудовать кабинет или еще одну спальню, рассказывается в объявлении на портале недвижимости City24.ee.
Квартиру обогревают радиаторы, куда поступает тепло из газового котла. Поэтому расходы на отопление весьма разумные. В комнатах на полу ясеневый паркет, в ванных и бане пол покрыт плиткой. Имеется кладовая.
Дом окружает хорошо ухоженный участок с детской игровой площадкой. Рядом автобусная остановка, магазин, школы, детские сады, центр семейной медицины, много парков, спортивные тропы, станция электропоезда Пяэскюла.
Больше информации находится на портале недвижимости City24.ee.