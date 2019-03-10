Вс, 10.03.2019
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В Финляндии в результате вероятного поджога погибла женщина

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Поминальная свеча.

ФОТО: SCANPIX

Финская полиция обнаружила на месте следы поджога и уже задержала одного человека по подозрению в совершении преступления, передает Yle.

В районе Куломяки города Вантаа вчера в пожаре многоэтажного дома погиб один человек. Жертвой стала женщина 30-40 лет.

Сегодня полиция сообщила, что расследует случившееся как преступление, так как есть основания полагать, что причиной пожара стал поджог.

Одна квартира жилого дома полностью сгорела. Дым распространился по подъезду в соседние квартиры, но огонь пожарным удалось остановить.

Позднее в субботу вечером во дворе того же дома сгорели два легковых автомобиля. По словам дежурного пожарного, автомобили также загорелись в результате поджога.

Полиция вчера задержала одного человека по подозрению в поджоге квартиры. Полиция Восточной Уусимаа занимается дальнейшим расследованием преступления.

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