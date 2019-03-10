Вс, 10.03.2019
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  • Фото: автомобиль врезался в стену дома, спасатели вырезали водителя

Фото: автомобиль врезался в стену дома, спасатели вырезали водителя

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Сегодня около 15.50 по неизвестной пока причине на улице Пости в Вильянди автомобиль Audi 80 врезался в стену дома.

Репортер Sakala сообщает, что Audi 80 вылетел на зеленую зону и врезался в стену дома на улице Пости, 42.

Автомобиль серьезно пострадал: переднюю часть машины смяло до лобового стекла. Первыми на место прибыли спасатели, которые начали вырезать из автомобиля застрявшего там мужчину. Других людей в машине не было. Следом прибыла полиция. Скорая помощь приехала в 15.58. Спасатели и полицейские успокаивали мужчину, чтобы он не двигался на носилках.

Очевидцы сказали полиции, что автомобиль ехал на большой скорости, но пока неизвестно, по какой причине машина врезалась в дом. На стене дома ощутимых повреждений нет.

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