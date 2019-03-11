Фото: на продажу выставлена квартира с одним из лучших видов на Таллинн

Двухкомнатная квартира, общей площадью 46,6 квадратных метров, находится в построенном в 2018 году доме и, вероятно, предлагает один из красивейших видом на Старый город.

Как пишет Kodustiil, это современная квартира с классом энергоэффективности B и выходящим на Старый город балконом, которая расположена на шестом этаже семиэтажного дома. В ней есть гостинная-столовая, большая спальня, прихожая и туалет-ванная. В цену входит вся изображенная на фото мебель.