Пн, 11.03.2019
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  • Фото: на продажу выставлена квартира с одним из лучших видов на Таллинн

Фото: на продажу выставлена квартира с одним из лучших видов на Таллинн

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ФОТО: KV.EE

В Таллинне выставлена на продажу квартира с прекрасным видом.

Двухкомнатная квартира, общей площадью 46,6 квадратных метров, находится в построенном в 2018 году доме и, вероятно, предлагает один из красивейших видом на Старый город.

ФОТО: KV.EE

Как пишет Kodustiil, это современная квартира с классом энергоэффективности B и выходящим на Старый город балконом, которая расположена на шестом этаже семиэтажного дома. В ней есть гостинная-столовая, большая спальня, прихожая и туалет-ванная. В цену входит вся изображенная на фото мебель.

ФОТО: KV.EE

Подробнее об этом предложении читайте на портале недвижимости KV.EE.

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