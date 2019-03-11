«Отечество» примкнет к центристам и EKRE

Важным обстоятельством стало то, что центристы не проводили красной черты под темами переговоров, что дает возможность вести конструктивный диалог.

По словам председателя партии Сеэдера, «Отечество» будет исходить из основанной на ценностях политики и интересах страны. Он добавил, что проще всего проводить свою политику, находясь в составе правительства, но партия войдет только в то правительство, которое исходит из долгосрочных интересова страны и поможет осуществить обещания партии.