Видео: центрист Яанус Карилайд комментирует решение партии

- ЦП создает коалицию с EKRE и «Отечеством», какие аргументы к этому привели?

- Реформисты своим откровением внесли путаницу. Чтобы из нее выйти, мы решили начать консультации. Партия реформ в начале хотела сотрудничать с соцдемами и «Отечеством», потом вдруг с ЦП, сейчас никто уже не понимает, что думает выигравшая выборы партия – кроме того, чтобы диктовать политическую повестку и создать коалицию без компромиссов.

- Вопрос был о том, какими были те аргументы, которые позволили вам начать переговоры с EKRE и «Отечеством».

- Чтобы управлять страной, нужно более 51 мандата. И мы видим, что у Партии реформ с этим трудности. Мы не хотим, чтобы политическая неразбериха продолжалась. Это и было главным аргументом.

- Аргументов по существу не было?

- Аргумент по существу может быть только один: с кем ты можешь лучше всего договориться на своей избирательной платформе. С красной чертой на переговоры идти нельзя. Реформисты хотели вести с нами монолог. Центристы на практике создали союз равных, и мы хотим, чтобы это и дальше было частью политической культуры: умение достигать консенсуса, выслушать и сохранить лицо каждого.

- Предполагаю, что такой план у вас был заготовлен заранее, и отказ от предложения Партии реформ был комедией.

- Мы считаем, что как раз Партия реформ ломала комедию. Они сначала сделали предложение «Отечеству» и соцдемам, потом нам, что призвал «Отечество» и соцдемов к порядку, а нас использовать в качестве политического рычага. Конечно, у нас в правлении были люди, желающие идти вместе с реформистами. Яна Тоом сказала, что с Партией реформ было бы договориться разумнее.

- Премьер-министр Юри Ратас долго готовил эту коалицию, утверждая, что он не создаст коалицию с ценностями EKRE, а не с самой EKRE. Так же, общаясь с Мартом Хельме, он говорил не то же самое, что на публике. Что это говорит о лидере ЦП как о человеке?

- Если он так поступал, он заслуживает комплиментов. Я не знал, что он так политически талантлив. В политике глупо что-то исключать. Если партия получила поддержку 100 000 избирателей, говорить, что мы не будем с ней считаться – не умный поступок. ЦП сама была в роли политической жертвы: мы дважды выигрывали выборы, в 2003 и 2007, а Партия реформ нас загоняла в угол.

- Те ценности EKRE, с которыми Ратасу не по пути, они изменились?

- А ценности Партии реформ...

- Ценности EKRE изменились?