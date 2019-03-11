Видео: центрист Яанус Карилайд комментирует решение партии
В прямом эфире Postimees заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд сказал, что с «белок» должна сойти спесь, и еще неизвестно, удастся ли вообще договориться с «Отечеством» и EKRE.
- ЦП создает коалицию с EKRE и «Отечеством», какие аргументы к этому привели?
- Реформисты своим откровением внесли путаницу. Чтобы из нее выйти, мы решили начать консультации. Партия реформ в начале хотела сотрудничать с соцдемами и «Отечеством», потом вдруг с ЦП, сейчас никто уже не понимает, что думает выигравшая выборы партия – кроме того, чтобы диктовать политическую повестку и создать коалицию без компромиссов.
- Вопрос был о том, какими были те аргументы, которые позволили вам начать переговоры с EKRE и «Отечеством».
- Чтобы управлять страной, нужно более 51 мандата. И мы видим, что у Партии реформ с этим трудности. Мы не хотим, чтобы политическая неразбериха продолжалась. Это и было главным аргументом.
- Аргументов по существу не было?
- Аргумент по существу может быть только один: с кем ты можешь лучше всего договориться на своей избирательной платформе. С красной чертой на переговоры идти нельзя. Реформисты хотели вести с нами монолог. Центристы на практике создали союз равных, и мы хотим, чтобы это и дальше было частью политической культуры: умение достигать консенсуса, выслушать и сохранить лицо каждого.
- Предполагаю, что такой план у вас был заготовлен заранее, и отказ от предложения Партии реформ был комедией.
- Мы считаем, что как раз Партия реформ ломала комедию. Они сначала сделали предложение «Отечеству» и соцдемам, потом нам, что призвал «Отечество» и соцдемов к порядку, а нас использовать в качестве политического рычага. Конечно, у нас в правлении были люди, желающие идти вместе с реформистами. Яна Тоом сказала, что с Партией реформ было бы договориться разумнее.
- Премьер-министр Юри Ратас долго готовил эту коалицию, утверждая, что он не создаст коалицию с ценностями EKRE, а не с самой EKRE. Так же, общаясь с Мартом Хельме, он говорил не то же самое, что на публике. Что это говорит о лидере ЦП как о человеке?
- Если он так поступал, он заслуживает комплиментов. Я не знал, что он так политически талантлив. В политике глупо что-то исключать. Если партия получила поддержку 100 000 избирателей, говорить, что мы не будем с ней считаться – не умный поступок. ЦП сама была в роли политической жертвы: мы дважды выигрывали выборы, в 2003 и 2007, а Партия реформ нас загоняла в угол.
- Те ценности EKRE, с которыми Ратасу не по пути, они изменились?
- А ценности Партии реформ...
- Ценности EKRE изменились?
- Понимаем ли мы одинаково значение этих ценностей? Мы должны в первую очередь смотреть, до чего договоримся за столом переговоров. Одно – истерия избирательной кампании и совершенно иное – реальная политика. Возможно, EKRE захочет сознательно остаться в оппозиции, возможно – делать непрестанную избирательную кампанию. Но, возможно, они действительно хотят улучшить эстонское государство. Возможно, они и правда заботятся о защите прав человека или хотят прямых выборов президента? Или хотят сделать что-то в области налоговой политики или взять государственный кредит?