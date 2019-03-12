Коробейник: если Март и Мартин Хельме не сменят риторику в адрес неэстонцев, коалиции не будет

- Михаил Кылварт принимает участие в консультациях и, возможно, намерен занять министерский пост, а вы бы согласились работать в одном правительстве с отцом и сыном Хельме, учитывая риторику консерваторов и прежние высказывания в адрес неэстонцев?

- Если договор будет сильно отличаться от предвыборной программы Центристской партии, то коалиции не будет. Если коалиция родится, то она будет защищать интересы избирателей центристов. Если риторика Мартина или Марта Хельме сохранится, не думаю, что коалиция будет.