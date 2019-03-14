Чт, 14.03.2019
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В центре Таллинна автобус сбил человека

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Автобус. Фото иллюстративное

ФОТО: Urmas Tooming

В среду в Таллинне произошло два ДТП с участием автобусов, пострадали два человека.

В 11.53 поступило сообщение о ДТП возле дома по адресу Каубамая, 6: рейсовый автобус Volvo S900, за рулем которого находился 49-летний водитель, подъезжая к остановке "Каубамая", зацепил ждавшего автобуса на тротуаре 64-летнего мужчину. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Полиция просит очевидцев происшествия позвонить по телефону 612 3000 или написать на электронную почту pohja.lmt@politsei.ee.

В 17.22 поступило сообщение о ДТП на улице Паэ у остановки "Уус-Паэ": в отъезжавшем от остановки рейсовом автобусе Scania L94 упал 69-летний пассажир. Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Подробности ДТП выясняются.

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