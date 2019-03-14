Чт, 14.03.2019
Мне неловко за имидж Эстонии, но куда серьезнее отчаяние из-за того, что избранные правители не хотят руководить, им нужна только власть. Кристина Каллас

Названа главная причина плохого состояния эстонских дорог

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Выбоины. Иллюстративное фото.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Как сообщает Департамент шоссейных дорог, главной причиной плохого состояния эстонских дорог является колебание температур, что привело к появлению множества выбоин и трещин в дорожном покрытии.

«Продолжавшееся всю зиму постоянное чередование морозов и оттепели и вызванное этим более частое использование реагентов повлияло на состояние многих дорог», - сказал директор по обслуживанию в западном регионе Ханнес Вайдла. По его словам, в районах с меньшей нагрузкой дороги находятся в лучшем состоянии.

Зимой в текущем порядке ведется ремонт самых крупных и опасных повреждений дорожного покрытия, выбор технологии обусловлен погодными условиями.

«Самое худшее время - конец марта и начало апреля - еще впереди, поскольку в это время разрушение дорожного покрытия становится интенсивнее, - сказал Вайдла. - Но фирмы-партнеры готовы, и ремонт дорог начнется, как только позволит погода».

Департамент вводит ограничения по массе на дорогах с легким и гравийным покрытием и просит водителей отнестись с пониманием и придерживаться ограничений.

Информация об ограничениях по массе доступна в портале Tark Tee по адресу http://tarktee.mnt.ee/ или по короткому номеру центра шоссейной информации 1510.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ