Названа главная причина плохого состояния эстонских дорог

Как сообщает Департамент шоссейных дорог, главной причиной плохого состояния эстонских дорог является колебание температур, что привело к появлению множества выбоин и трещин в дорожном покрытии.
«Продолжавшееся всю зиму постоянное чередование морозов и оттепели и вызванное этим более частое использование реагентов повлияло на состояние многих дорог», - сказал директор по обслуживанию в западном регионе Ханнес Вайдла. По его словам, в районах с меньшей нагрузкой дороги находятся в лучшем состоянии.
Зимой в текущем порядке ведется ремонт самых крупных и опасных повреждений дорожного покрытия, выбор технологии обусловлен погодными условиями.
«Самое худшее время - конец марта и начало апреля - еще впереди, поскольку в это время разрушение дорожного покрытия становится интенсивнее, - сказал Вайдла. - Но фирмы-партнеры готовы, и ремонт дорог начнется, как только позволит погода».
Департамент вводит ограничения по массе на дорогах с легким и гравийным покрытием и просит водителей отнестись с пониманием и придерживаться ограничений.
Информация об ограничениях по массе доступна в портале Tark Tee по адресу http://tarktee.mnt.ee/ или по короткому номеру центра шоссейной информации 1510.