Новейшая разработка США перевернет индустрию туризма

IT-директор технологической компании в сфере туризма Atcore Найджел Бейтон в интервью изданию назвал голосовых помощников ключом к будущему бронированию путешествий, пишет turizm.ru. По его словам, с тех пор, как туристические сайты появились в интернете, главным механизмом продаж в туризме был поиск по веб-страницам. Новейшей эволюцией поиска являются голосовые помощники. На данный момент каждый пятый запрос на платформе Android в США совершается с помощью голоса человека. Несмотря на взрыв популярности технологии, она еще находится в начале своего развития, отмечает Н.Бейджел.

Эксперт отмечает, что секрет популярности голосового поиска прост. Человеку удобнее и проще говорить, чем набирать текст, так как это не требует напряжения при построении предложений. Главная цель технологии сейчас — учиться у своих пользователей. Каждый поиск создает больше персонализации с помощью машинного обучения. Это приведет к тому, что устройство будет изучать полученную ранее информацию для принятия обоснованного решения и улучшения его точности.

Может ли это принести пользу путешествиям? Во-первых, голосовой поиск позволит быстрее и удобнее оформить запрос, в том числе выяснить даты поездки, место назначения, желаемый отель. Это выгодная функция особенно сейчас, когда статус и доступность путешествий так быстро меняются. Вместе с тем голосовые запросы позволяют быть предельно точными.

В будущем голосовой поиск должен быть связан с социальными сетями, постами в Instagram и хэштегами, перекрестными ссылками на личные записи и другими метаданными, говорит Н.Бейтон. Это поможет сделать поиск максимально индивидуальным по отношению к конкретному туристу. Благодаря такой глубокой персонализации ваш личный помощник с поддержкой голосовой связи однажды сможет сказать вам: «Вы должны поехать в этот отель. Он находится на пляже и предназначен только для взрослых. Вы хотите именно этого. Я знаю это благодаря информации, которая получена от доступа к вашим социальным сетям. Из них видно, что у вас есть партнер, нет детей, вам нравятся солнечные места, пятизвездочные отели и частые посещения побережья».