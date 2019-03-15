Звезду НХЛ постигла страшная трагедия

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто держал связь с моей женой в это чрезвычайно трудное время. В выходные наша дочь Ева скончалась в возрасте 26 недель. Прошедшая неделя сломала нас. Мы получили массу слов поддержки от семьи и друзей, за что хотим поблагодарить их. Также хотели бы поблагодарить семью "Шаркс" за их поддержку, сочувствие и за то, что позволили мне быть с семьей в это время. У нас разбито сердце. Словами не описать, как мы были рады нашей девочке. Ева, ты была самым большим благословением в нашей жизни, и мы благодарны за всю ту радость, которую ты принесла нам за такое короткое время. И хотя мы опустошены тем, что ты не можешь оставаться с нами дольше, мы с твоей мамой всегда будем дорожить временем, которое провели с тобой. Твой дух даст нам силы, твоя любовь даст нам утешение. Мы будем любить тебя вечно", - написал Кейн.