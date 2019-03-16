Катри Райк: Центристская партия и EKRE – два сапога пара?

Райк предлагает вспомнить хотя бы несколько высказываний лидеров EKRE:

Март Хельме: «Под руководством Центристской партии, с одобрения социал-демократов и при поддержке Isamaa в Эстонии идет очередная волна русификации, которая [--] приводит к увеличению доли русского языка и увеличению доли славян в народонаселении» (05.08.2018, летние дни EKRE)

«Эти приведенные Мартом Хельме «факты», мягко говоря, не отвечают действительности, да и данные интеграционного мониторинга говорят как раз об обратном – интерес к изучению эстонского языка постоянно растет, и уровень владения эстонским среди русскоязычных улучшается, а не ухудшается. При этом больше всего доля людей, не владеющих эстонским, снизилась в Ида-Вирумаа – с 30% в 2015 году до 22% в 2017 году», - пишет Райк.

Также Хельме сказал: «Преступно не замечать пятую колонну в Эстонии. Вместо того, чтобы бороться с созданной Кремлем раковой опухолью, наши нынешние сотрудники безопасности охотятся за столетними ветеранами Синимяэ и несуществующими нацистами»

«Я как министр внутренних дел могу заверить, что никакой пятой колонны в Эстонии нет и в помине. Это – явная ложь и оскорбление местных русскоязычных. Более того, отношение наших русскоязычных к Эстонскому государству, вопреки утверждениям старшего Хельме, улучшается, а не ухудшается. И это подтверждается данными интеграционного мониторинга. Так что прогноз на предстоящие годы был бы благоприятным, если бы участвующие в коалиционных переговорах партии не унижали русскоязычных жителей», - полагает политик.

Мартин Хельме: «Мне совершенно все равно, что думают живущие в Эстонии русские… Я буду ждать их коллективного извинения перед народом Эстонии за то, что они нам сделали не только за последние 100, но и за последние 1000 лет» (14.07.2018, ERR)

«Лично мне и как политику, и как человеку очень даже интересно, что думает каждый третий или четвертый житель Эстонии. Я хочу верить, что на самом деле это интересно и Мартину Хельме. В противном случае ему нечего делать в политике Эстонии. В чем виноваты Ирина из Таллинна или Сергей из Нарвы? В советской оккупации? В военных походах Ярослава Мудрого? Подобные утверждения смехотворны и даже подлы», - пишет министр.

Также Райк цитирует статью Õhtuleht, в которой Хельме резко высказывается в адрес Центристской партии и оскорбляет русскоязычное население Эстонии.