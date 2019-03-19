На пароме Tallink изнасиловали женщину

Согласно подозрению, в пятницу поздно вечером задержанный изнасиловал пассажирку на пароме, следовавшем из Стокгольма в Турку.

Полиция Стокгольма задержала подозреваемого в воскресенье, когда паром Silja Galaxy вернулся из Турку в Стокгольм.

"Женщина сообщила персоналу, что ее изнасиловали на борту", - сказала пресс-секретарь полиции Ола Ёстерлинг новостному порталу TT.