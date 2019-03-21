Урмас Паэт назван евродепутатом года в сфере безопасности и оборонной политики

”Я работал в Европарламенте над темами укрепления обороноспособности и усиления бtзопасности Европы. Мне приятно, что смог сделать в это свой вклад. В то же время моя работа в этой области продолжается в целях укрепления безопасности и защищенности Эстонии и Европейского союза",- сказал Паэт.