Депутат Европейского парламента Урмас Паэт назван евродепутатом года в сфере безопасности и оборонной политики.
Почетными званиями евродепутата года награждаются депутаты Европейского парламента, которые внесли заметный вклад в различные политические сферы.
”Я работал в Европарламенте над темами укрепления обороноспособности и усиления бtзопасности Европы. Мне приятно, что смог сделать в это свой вклад. В то же время моя работа в этой области продолжается в целях укрепления безопасности и защищенности Эстонии и Европейского союза",- сказал Паэт.
Награды с 2005 года распределяет журнал The Parliament Magazine.