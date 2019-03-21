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Урмас Паэт назван евродепутатом года в сфере безопасности и оборонной политики

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Урмас Паэт.

ФОТО: Eero Vabamägi / PM/SCANPIX BALTICS

Депутат Европейского парламента Урмас Паэт назван евродепутатом года в сфере безопасности и оборонной политики.

Почетными званиями евродепутата года награждаются депутаты Европейского парламента, которые внесли заметный вклад в различные политические сферы.

”Я работал в Европарламенте над темами укрепления обороноспособности и усиления бtзопасности Европы. Мне приятно, что смог сделать в это свой вклад. В то же время моя работа в этой области продолжается в целях укрепления безопасности и защищенности Эстонии и Европейского союза",- сказал Паэт.

Награды с 2005 года распределяет журнал The Parliament Magazine.

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