Прокуратура: в угрозе убить Мартина Хельме нет состава преступления

Для проверки обстоятельств было начато уголовное производство. По словам пресс-секретаря прокуратуры Елены Филипповой, было установлено, что речь не идет о преступлении.

Полицейские провели обыск в доме мужчины и провели беседы с двумя сторонами.

На основании Пенитенциарного кодекса, человек наказывается денежным штрафом или тюремным заключением сроком до года в случае, если есть основание опасаться воплощения угроз в жизнь.

Глава Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу сказал, что угрозы исходили от проживающего в Ярвамаа мужчину. Жена Мартина Хельме Эева Хельме опубликовала в соцсетях присланное ее мужу сообщение: "Привет ***! Надеемся, что твоя жизнь долго не продлится!!! Или ее придется сократить! Дебил".