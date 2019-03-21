Прокуратура: в угрозе убить Мартина Хельме нет состава преступления

Прокуратура прекратила производство, которое было начато в связи с угрозой убить Мартина Хельме, сообщает Postimees.
Для проверки обстоятельств было начато уголовное производство. По словам пресс-секретаря прокуратуры Елены Филипповой, было установлено, что речь не идет о преступлении.
Полицейские провели обыск в доме мужчины и провели беседы с двумя сторонами.
На основании Пенитенциарного кодекса, человек наказывается денежным штрафом или тюремным заключением сроком до года в случае, если есть основание опасаться воплощения угроз в жизнь.
Глава Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу сказал, что угрозы исходили от проживающего в Ярвамаа мужчину. Жена Мартина Хельме Эева Хельме опубликовала в соцсетях присланное ее мужу сообщение: "Привет ***! Надеемся, что твоя жизнь долго не продлится!!! Или ее придется сократить! Дебил".
Жена человека, угрожавшего Хельме, сказала порталу Järva Teataja, что мужчина написал угрозу в Facebook на выходных и был в это время нетрезв.