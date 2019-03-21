Чт, 21.03.2019
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  • Юрген Лиги: изменение риторики EKRE - это обман избирателя Центристской партии

Юрген Лиги: изменение риторики EKRE - это обман избирателя Центристской партии

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Юрген Лиги.

ФОТО: Eero Vabamaegi /

Вице-председатель Партии реформ Юрген Лиги заявил, что реформисты по-прежнему хотят сотрудничать с центристами.

Юрген Лиги в программе "Интервью недели" на телеканале ETV+ заявил, что возможное смягчение риторики Консервативной народной партии (EKRE) при вхождении в правительство не изменит взглядов национал-консерваторов на жизнь, передает rus.err.ee.

"Изменение риторики - это просто обман. В данном случае обман избирателя Центристской партии", - подчеркнул реформист.

По словам Лиги, предложение Партии реформ центристам о создании коалиции по-прежнему остается в силе.

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