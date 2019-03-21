Юрген Лиги: изменение риторики EKRE - это обман избирателя Центристской партии

Вице-председатель Партии реформ Юрген Лиги заявил, что реформисты по-прежнему хотят сотрудничать с центристами.
Юрген Лиги в программе "Интервью недели" на телеканале ETV+ заявил, что возможное смягчение риторики Консервативной народной партии (EKRE) при вхождении в правительство не изменит взглядов национал-консерваторов на жизнь, передает rus.err.ee.
"Изменение риторики - это просто обман. В данном случае обман избирателя Центристской партии", - подчеркнул реформист.
По словам Лиги, предложение Партии реформ центристам о создании коалиции по-прежнему остается в силе.