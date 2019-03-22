Пт, 22.03.2019
Мне неловко за имидж Эстонии, но куда серьезнее отчаяние из-за того, что избранные правители не хотят руководить, им нужна только власть. Кристина Каллас

Видео: Porsche представила кроссовер Cayenne Coupe

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Porsche представила кроссовер Cayenne Coupe.

ФОТО: youtube.com

Компания Porsche официально представила купе-кроссовер Cayenne Coupe, поддержав тренд, заданный другими автопроизводителями, которые уже выпускают модели с таким кузовом.

По сравнению с моделью Cayenne новый автомобиль компании не изменился в передней части, но задняя половина кузова заметно отличается от базовой модели: линия крыши плавно ниспадает к задней части, а оригинальные задние двери и крылья делают купе-кроссовер на 18 мм шире обычного Cayenne, пишет Newsru.com. Также автомобиль получил другие задние фонари и место для крепления номера в заднем бампере, а не на двери. В базовой версии заднее сиденье рассчитано на двоих, но покупатель может без доплаты заказать трехместное сиденье от обычного Cayenne, хотя из-за формы кузова сидеть на нем втроем будет тесно.

"Купе объединяет в себе все технические особенности современного Cayenne, но за счет более динамичного дизайна и новых технических деталей он позиционируется как еще более прогрессивный, атлетичный и эмоциональный", – приводит журнал "За рулем" слова председателя правления Porsche Оливера Блуме.

По желанию клиента машина может оснащаться адаптивным выдвижным спойлером, который является частью системы Porsche Active Aerodynamics (PAA) и увеличивает прижимную силу задних колес.

Пока что Porsche Cayenne Coupe доступен для заказа всего с двумя двигателями: 3-литровым турбомотором мощностью 340 лошадиных сил, который разгоняет машину до "сотни" за 6 секунд и обеспечивает максимальную скорость в 243 км/ч, и 4-литровым мотором с двойным турбонаддувом для продвинутой версии Turbo. Этот мотор обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 3,9 секунды и максимальную скорость в 286 км/ч.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ