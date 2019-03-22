Видео: Porsche представила кроссовер Cayenne Coupe

По сравнению с моделью Cayenne новый автомобиль компании не изменился в передней части, но задняя половина кузова заметно отличается от базовой модели: линия крыши плавно ниспадает к задней части, а оригинальные задние двери и крылья делают купе-кроссовер на 18 мм шире обычного Cayenne, пишет Newsru.com. Также автомобиль получил другие задние фонари и место для крепления номера в заднем бампере, а не на двери. В базовой версии заднее сиденье рассчитано на двоих, но покупатель может без доплаты заказать трехместное сиденье от обычного Cayenne, хотя из-за формы кузова сидеть на нем втроем будет тесно.

"Купе объединяет в себе все технические особенности современного Cayenne, но за счет более динамичного дизайна и новых технических деталей он позиционируется как еще более прогрессивный, атлетичный и эмоциональный", – приводит журнал "За рулем" слова председателя правления Porsche Оливера Блуме.

По желанию клиента машина может оснащаться адаптивным выдвижным спойлером, который является частью системы Porsche Active Aerodynamics (PAA) и увеличивает прижимную силу задних колес.