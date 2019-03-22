Видео: Porsche представила кроссовер Cayenne Coupe

Компания Porsche официально представила купе-кроссовер Cayenne Coupe, поддержав тренд, заданный другими автопроизводителями, которые уже выпускают модели с таким кузовом.
По сравнению с моделью Cayenne новый автомобиль компании не изменился в передней части, но задняя половина кузова заметно отличается от базовой модели: линия крыши плавно ниспадает к задней части, а оригинальные задние двери и крылья делают купе-кроссовер на 18 мм шире обычного Cayenne, пишет Newsru.com. Также автомобиль получил другие задние фонари и место для крепления номера в заднем бампере, а не на двери. В базовой версии заднее сиденье рассчитано на двоих, но покупатель может без доплаты заказать трехместное сиденье от обычного Cayenne, хотя из-за формы кузова сидеть на нем втроем будет тесно.
"Купе объединяет в себе все технические особенности современного Cayenne, но за счет более динамичного дизайна и новых технических деталей он позиционируется как еще более прогрессивный, атлетичный и эмоциональный", – приводит журнал "За рулем" слова председателя правления Porsche Оливера Блуме.
По желанию клиента машина может оснащаться адаптивным выдвижным спойлером, который является частью системы Porsche Active Aerodynamics (PAA) и увеличивает прижимную силу задних колес.
World premiere in Stuttgart: #Porsche presents the #CayenneCoupe! All details: https://t.co/OguKO9A4SG #ShapedByPerformance pic.twitter.com/VRQaS3tPV0— Porsche Newsroom (@PorscheNewsroom) 21 марта 2019 г.
Пока что Porsche Cayenne Coupe доступен для заказа всего с двумя двигателями: 3-литровым турбомотором мощностью 340 лошадиных сил, который разгоняет машину до "сотни" за 6 секунд и обеспечивает максимальную скорость в 243 км/ч, и 4-литровым мотором с двойным турбонаддувом для продвинутой версии Turbo. Этот мотор обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 3,9 секунды и максимальную скорость в 286 км/ч.