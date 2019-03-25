Полиция не видит в высказывании Хельме угрозы общественному порядку

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны (PPA) Прийт Пяркна сказал, что выраженную Мартом и Мартином Хельме точку зрения нельзя расценивать как призыв, который бы представлял собой опасность для общественного порядка, пишет Postimees.
«Полиция реагирует однозначно и решительно, если в опасности общественный , независимо от того, что или кто угрожает общественному порядку. Полиция не видит в этой радиопередаче выражения угрозы общественному порядку», — сказал Пяркна.
В воскресенье лидеры Консервативной народной партии (EKRE) Март и Мартин Хельме заявили в радиопередаче Räägime asjast, что за провалом коалиционных переговоров между Центристской партией, EKRE и «Отечество» последуют уличные беспорядки, по сравнению с которыми митинг против договора о миграции покажется «воскресной прогулкой, а нынешнее напряжение в обществе — детским лепетом». По словам заместителя председателя EKRE Мартина Хельме, избиратели EKRE ведут себя крайне разумно и понимают, что партия не может получить в правительстве все, что записано в программе. «Много людей, которые говорят: хотите, мы выйдем на демонстрацию в вашу поддержку», — заявил он в воскресенье в радиопередаче Räägime asjast.
«Мы говорим: нет, пока не надо, это только накалит напряжение. Но если государству в государстве, комплексу медиапромышленности и Партии реформ удастся провалить эти коалиционные переговоры, эти мелкие демонстрации хунвейбинов покажутся вечеринкой с морском по сравнению с тем, что устроят на улицах наши сторонники — если нас оттеснят с помощью нечестных приемов. Митинг из-за Марракеша перед Рийгикогу покажется по сравнению с этим воскресной прогулкой. Подумайте, куда вы гоните Эстонию», — сказал Хельме.
Председатель партии Март Хельме добавил, что Партия реформ должна понять, что играет с огнем. «В Эстонии 300 000 людей, живущих в бедности или на грани бедности, которые ненавидят Партию реформ. Большая их часть поддерживает три формирующие сейчас коалицию партии. Если наше дело провалят и мы кинем спичку в бочку с порохом, будет взрыв. Его не предотвратит никакое государство в государстве, никакая Европейская комиссия», — заявил он.