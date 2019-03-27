Ради коалиции с центристами Каллас готова уступить Ратасу пост премьера

По словам Каллас, это ее личная позиция, на внутрипартийном собрании правления этот вопрос не обсуждался: "Если цена всей этой неразберихи лишь в том, кто будет премьер-министром, то амбиции одного человека не должны перевешивать интересы остальных, но я думала и по-другому. Если бы я сделала такое предложение, то неужели вы верите, что Юри Ратас принял бы его? Во-вторых, у меня нет таких полномочий".