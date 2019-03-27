Ради коалиции с центристами Каллас готова уступить Ратасу пост премьера

Как заявила заявила в передаче "Первая студия" на канале ETV председатель Партии реформ Кая Каллас, она готова отказаться от места премьер-министра в пользу Юри Ратаса во имя создания коалиции с центристами, пишет rus.err.ee.
По словам Каллас, это ее личная позиция, на внутрипартийном собрании правления этот вопрос не обсуждался: "Если цена всей этой неразберихи лишь в том, кто будет премьер-министром, то амбиции одного человека не должны перевешивать интересы остальных, но я думала и по-другому. Если бы я сделала такое предложение, то неужели вы верите, что Юри Ратас принял бы его? Во-вторых, у меня нет таких полномочий".
Каллас добавила, что в последнее время она вела переговоры со многими политиками, в первую очередь, из Центристской партии, и многие из них заявили, что им не нравится создаваемая коалиция, но в то же время никто из них не сказал, что будет голосовать против ее создания.
По мнению Каллас цель лидеров Центристской партии, EKRE и партии "Отечество" - оставить реформистов за бортом правительства.