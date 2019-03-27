Госсуд принял решения по всем связанным с выборами жалобами

Госсуд к среде принял решения по всем связанным с выборами жалобами.
Госсуд не удовлетворил 18 жалоб из 22, а четыре не стал рассматривать. В среду в Госсуде были подписаны еще девять решений — все они теперь доступны на официальном сайте Госсуда.
Прежде всего оспаривались отказы регистрировать кандидатов. Поступившие позднее жалобы касались преимущественно правил организации электронного голосования, процедуры подсчета голосов и отсутствия права голоса и права баллотироваться на выборах у заключенных.
Ряд жалоб был связан с изменениями в регистре населения, из-за которых люди не были внесены в список избирателей.
Срок принятия решений составлял семь рабочих дней с поступления жалобы в Госсуд.