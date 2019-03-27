Ср, 27.03.2019
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Госсуд принял решения по всем связанным с выборами жалобами

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Выборы.

ФОТО: Lilli Tölp

Госсуд к среде принял решения по всем связанным с выборами жалобами.

Госсуд не удовлетворил 18 жалоб из 22, а четыре не стал рассматривать. В среду в Госсуде были подписаны еще девять решений — все они теперь доступны на официальном сайте Госсуда.

Прежде всего оспаривались отказы регистрировать кандидатов. Поступившие позднее жалобы касались преимущественно правил организации электронного голосования, процедуры подсчета голосов и отсутствия права голоса и права баллотироваться на выборах у заключенных.

Ряд жалоб был связан с изменениями в регистре населения, из-за которых люди не были внесены в список избирателей.

Срок принятия решений составлял семь рабочих дней с поступления жалобы в Госсуд.

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