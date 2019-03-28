"Бавария" приобрела самого дорогого игрока в истории немецкого футбола

Мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего футболиста. Контракт, рассчитанный на пять лет, вступит в силу 1 июля 2019 года.

«Бавария» также сообщила, что заплатит «Атлетико» за француза 80 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Эрнандес будет получать в «Баварии» около 13 миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Француз прошел медосмотр, по итогам которого у него была диагностирована травма медиальной коллатеральной связки колена. Операция назначена на сегодня.

По словам руководителя медицинского штаба «Баварии» Ханса-Вильхельма Мюллера-Вольфарта, Эрнандес должен восстановиться к старту следующего сезона бундеслиги.

В списке самых дорогих защитников в истории футбола Эрнандес занимает второе место после Виргила ван Дейка, за которого «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» 75 миллионов фунтов (84,5 млн евро).

Также Эрнандес теперь делит вместе с вратарем «Челси» Кепой Аррисабалагой 13-е место в рейтинге самых дорогих трансферов.