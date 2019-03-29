Пенсионер, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна

Спасательный департамент вчера в 22.22 получил вызов в поселок Тори на улицу Мурака, где горел одноэтажный бревенчатый дом. Спасатели начали тушить полыхающий открытым огнем дом и старались защитить находящиеся рядом здания от возгорания.

Владелец дома смог своими силами выбраться, но нуждался в помощи медиков и был доставлен в больницу. Пожар был взять под контроль за полчаса до полуночи. К этому времени бревенчатый дом уже почти полностью сгорел.

До полудня пятницы все работы были завершены, от дома остались лишь обугленные руины. Эксперты Спасательного департамента выясняют на месте происшествия, что могло стать причиной возгорания.

Огонь полностью уничтожил дом и все вещи Хейно. ФОТО: Meelis Kalme

Пожилой владелец дома Хейно, который вместе с сотрудниками департамента осматривал руины дома и выяснял возможную причину, сказал, что смог спастись только благодаря чуткому сну. «Я уже спал, - описывает он произошедшее. - Почувствовал слабый запах. Он не был похож на запах дыма, но это был именно он. Ничего толком не успел понять».

Пожилой человек тут же вскочил и услышал в прихожей какой-то звук. Когда он пошел проверить, пламя ударило ему прямо в лицо. «У меня даже не было времени взять одежду. Сразу же вылез через окно, полуголый. Сосед увидел и принес мне одежду», - рассказывает Хейно, добавляя, что один из спасателей также дал ему шерстяное одеяло.

Почему вдруг вспыхнул пожар, Хейно не смог сказать. Огонь полностью уничтожил дом, а также все вещи и небольшое количество денег, которые были у владельца. «Но слава Богу, еще дышу», - говорит пожилой мужчина.