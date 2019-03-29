Рассекречен окончательный дизайн нового iPhone 2019 года

На чертежах подтверждается дизайн с квадратной тройной тыльной камерой в стиле Huawei Mate 20 Pro, пишет ferra.ru. В отличие от прошлых рендеров, чертежи показывают более крупную камеру. Камера сочетает модули разрешением 14 и 10 Мп, широкоугольный модуль неизвестного разрешения, четверную светодиодную вспышку и, возможно, сенсор ToF (Time-of-Flight), повышающий качество боке и дополненной реальности.

Just another leak seemingly confirming my January #iPhoneXI prototype leak accuracy... 😏 pic.twitter.com/qVWF59GgKr — Steve H.McFly (@OnLeaks) 28 марта 2019 г.

Согласно более ранним утечкам, в серию 2019 года войдут три модели по размерам такие же как и текущее поколение, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Аппаратной основой станет новый процессор A13. Также ожидается быстрая 18-ваттная зарядка, возможно появление USB Type-C вместо фирменного Lightning. Смартфоны сразу получат новую программную платформу iOS 13 с темной темой по всей системе.