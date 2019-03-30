При пожаре в бане погибла женщина

В 15.38 в Центр тревоги сообщили о пожаре в деревне Тыутси, волость Отепя. "Горела баня, спасатели нашли тело 93-летней женщины", - сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

К приезду спасателей, по его словам, баня горела открытым огнем и крыша здания частично провалилась. На данный момент известно, что пожар распространялся очень быстро, однако как трагическое возгорание началось, еще выясняется.

И хотя в 15 метрах от бани был разведен костер, спасатели не связывают это с пожаром в сауне. "Пока непонятно, каким образом баня так сильно загорелась", - добавил Кийк.