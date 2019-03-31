Вс, 31.03.2019
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  • Судебные исполнители взъелись на Гросса: выплата зарплат наличными никого не спасет от долгов

Судебные исполнители взъелись на Гросса: выплата зарплат наличными никого не спасет от долгов

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Конференция судебных исполнителей и банкротных администраторов. Справа - Кристи Хунт.

ФОТО: Konstantin Sednev / POSTIMEES/SCANPIX

В Палате банкротных управляющих и судебных исполнителей возмущены словами крупного предпринимателя Олега Гросса, попавшего на этой неделе в скандал в связи с выплатой зарплат наличными. Гросс назвал любопытную причину, по которой он это делает, пишет Postimees.

А именно, владелец сети магазинов Grossi сказал в среду Postimees, что платит некоторым зарплату наличными, потому что в сельской местности может не быть банкоматов, а также потому что у многих людей есть другие проблемы - у некоторых банки арестовывают зарплату, как только она поступает на счет.

Именно последнее утверждение стало красной тряпкой для канцлера Палаты банкротных управляющих и судебных исполнителей Кристи Хунт. Задача судебных исполнителей - привести в исполнение решение суда, которое во многих случаях означает востребование долга. Если должник уклоняется от этого всеми способами, у исполнителей прибавляется головной боли.

«Бесспорно, это крупный бизнесмен с большой буквы, который из маленькой свинофермы создал торговую сеть и стал примером для многих, кто хочет успешно вести свой бизнес. Однако какое впечатление после таких слов остается у читателей, работодателей и работников? "Живите в долгах, не возвращайте их, потому что это правильно!"», - возмущается Хунт.

По ее словам, такие действия неуместны в правовом государстве, потому что долги следует отдавать, а не уклоняться от них.

«Если не соблюдать правила, наступит анархия, люди окажутся на улице. Это вопрос времени. Вряд ли вы этого хотите», - предостерегла канцлер.

Она добавила: если у человека есть долг, он знает об этом задолго до начала исполнительного производства. «Когда начинают исполнительное производство, человеку еще раз дают возможность добровольно вернуть долг (обычно в течение 30 дней), о чем сообщается в письме. Если, несмотря на извещение, предупреждение не воспринимают всерьез, судебный исполнитель арестовывает зарплату должника».

Хунт напомнила: представление о том, что выплата зарплаты наличными спасет от возврата долгов, - ошибочно. «Работодатель на основании письма судебного исполнителя обязан осуществлять удержания непосредственно из зарплаты работника - здесь нет разницы, переводят ли зарплату на счет или сразу отдают наличными», - подчеркнула она.

В среду передача «Очевидец» (Pealtnägija) сообщила, что несколько работников фирмы Олега Гросса OG Elektra утверждают, что предприятие платит им часть зарплаты наличными, с которых не платит налоги. Гросс опроверг эти обвинения, назвав их вымыслом. Несмотря на журналистский эксперимент «Очевидца», юридически все же нельзя утверждать, что фирма Гросса обманывает.

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