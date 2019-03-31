Эдгар Сависаар подумывает об участии в выборах в Европарламент

"Я говорил с людьми о том, что, может быть, наступило мое время, чтобы баллотироваться в Брюссель - в парламент Европейского союза", - так начал Сависаар свое выступление.

Политик напомнил, что в советское время он был народным депутатом, а от его пребывания в Москве Эстония получила пользу.

"В Брюсселе наступают интересные времена, такие, как в свое время были в Москве", - добавил Эдгар Сависаар.