НАТО проиграет следующую войну в воздухе Путину, если будет надеяться на F-35

«Если мы считаем, что можем ждать того момента, когда будущее поколение самолетов разберется с проблемой, то я могу с уверенностью сказать, что мы проиграем следующий большой конфликт», - сказал Саймон Рошель, вице-маршал королевских военно-воздушных сил Великобритании, на конференции Королевского института объединенных сил "Combat Air Survivability" в среду, двадцатого марта.

«Восемьдесят процентов европейских воздушных сил НАТО к 2030 году - если, не дай бог, случится конфликт - будут истребителями четвертого поколения. Это неизбежно», - продолжил вице-маршал, говоря о сверхзвуковых самолётах до-стелсовой конструкции как об истребителях четвёртого поколения.

Даже несмотря на то, что Рошель выразил уверенность относительно эффективности F-35 в борьбе с существующими и будущими угрозами, он подчеркнул неспособность НАТО в достаточной мере увеличить свой воздушный флот пятого поколения к моменту следующего масштабного столкновения.

Однако вместо того, чтобы потребовать увеличения выпуска самолетов серии F-35, Рошель заявил о необходимости распространить преимущества F-35 горизонтально, - на другие модели самолетов.

«Информация ISR (данные, наблюдение и разведка) с F-35 должна распространяться на другие самолеты, - сказал он. - У нас есть самолёты F-35 и Typhoon, и я должен использовать их в симбиозе. Я не могу допустить плохое взаимодействие между ними».

Слишком мало и слишком поздно

Пока выпуск истребителя пятого поколения, the Tempest, в Великобритании только запланирован, Рошель предупреждает о том, что медленная скорость принятия истребителей на вооружение лишает идею их применения смысла.

«Если разработка обоих самолетов потребует больше десяти лет, то они не подойдут для достижения цели», - сказал Рошель.

В то же самое время Россия разработала много новых, недорогих и потенциально мощных систем вооружений, созданных для сбивания реактивных самолетов НАТО.

«Угрозы с учетом их роста довольно значительны», - сказал Рошель о таких российских боевых системах, как С-400, число которых начало стремительно увеличиваться по всему земному шару, поскольку Китай, Сирия и даже член НАТО Турция намереваются их приобрести.

«Эти системы вооружения настолько сложны и эффективны, что их цена гораздо ниже, чем наши долгосрочные программы в самолетостроении, - заключил Рошель. - Мы не можем позволить себе медлить, потому что наши противники не спят».

Установка С-400 может обнаружить даже самолет-невидимку, например F-35, и используя относительно дешевую ракету, сбить истребитель, чья стоимость в сотни раз больше, чем эффективность.

Помимо того, к моменту, когда истребители пятого поколения поступят на вооружение в массовом порядке, Россия может иметь на вооружении еще более продвинутые системы С-500.

«Эти системы огня - свирепые звери», - признал Рошель, говоря о российских новых системах, среди которых есть и энергетическое оружие направленного действия.

Нужно думать быстро