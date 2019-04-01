НАТО проиграет следующую войну в воздухе Путину, если будет надеяться на F-35

Основные надежды НАТО на сохранение своей военной значимости связаны с введением в эксплуатацию самолетов серии F-35. В то же время простая оценка показателей доказывает, что одна модель самолета не сможет переломить ситуацию с Россией в одиночку, пишет Business Insider.
«Если мы считаем, что можем ждать того момента, когда будущее поколение самолетов разберется с проблемой, то я могу с уверенностью сказать, что мы проиграем следующий большой конфликт», - сказал Саймон Рошель, вице-маршал королевских военно-воздушных сил Великобритании, на конференции Королевского института объединенных сил "Combat Air Survivability" в среду, двадцатого марта.
«Восемьдесят процентов европейских воздушных сил НАТО к 2030 году - если, не дай бог, случится конфликт - будут истребителями четвертого поколения. Это неизбежно», - продолжил вице-маршал, говоря о сверхзвуковых самолётах до-стелсовой конструкции как об истребителях четвёртого поколения.
Даже несмотря на то, что Рошель выразил уверенность относительно эффективности F-35 в борьбе с существующими и будущими угрозами, он подчеркнул неспособность НАТО в достаточной мере увеличить свой воздушный флот пятого поколения к моменту следующего масштабного столкновения.
Однако вместо того, чтобы потребовать увеличения выпуска самолетов серии F-35, Рошель заявил о необходимости распространить преимущества F-35 горизонтально, - на другие модели самолетов.
«Информация ISR (данные, наблюдение и разведка) с F-35 должна распространяться на другие самолеты, - сказал он. - У нас есть самолёты F-35 и Typhoon, и я должен использовать их в симбиозе. Я не могу допустить плохое взаимодействие между ними».
Слишком мало и слишком поздно
Пока выпуск истребителя пятого поколения, the Tempest, в Великобритании только запланирован, Рошель предупреждает о том, что медленная скорость принятия истребителей на вооружение лишает идею их применения смысла.
«Если разработка обоих самолетов потребует больше десяти лет, то они не подойдут для достижения цели», - сказал Рошель.
В то же самое время Россия разработала много новых, недорогих и потенциально мощных систем вооружений, созданных для сбивания реактивных самолетов НАТО.
«Угрозы с учетом их роста довольно значительны», - сказал Рошель о таких российских боевых системах, как С-400, число которых начало стремительно увеличиваться по всему земному шару, поскольку Китай, Сирия и даже член НАТО Турция намереваются их приобрести.
«Эти системы вооружения настолько сложны и эффективны, что их цена гораздо ниже, чем наши долгосрочные программы в самолетостроении, - заключил Рошель. - Мы не можем позволить себе медлить, потому что наши противники не спят».
Установка С-400 может обнаружить даже самолет-невидимку, например F-35, и используя относительно дешевую ракету, сбить истребитель, чья стоимость в сотни раз больше, чем эффективность.
Помимо того, к моменту, когда истребители пятого поколения поступят на вооружение в массовом порядке, Россия может иметь на вооружении еще более продвинутые системы С-500.
«Эти системы огня - свирепые звери», - признал Рошель, говоря о российских новых системах, среди которых есть и энергетическое оружие направленного действия.
Нужно думать быстро
Деятельность вице-маршала Рошеля в отделе скоростных комплексов вооружений королевских воздушных сил направлена на создание новых решений нарастающих проблем и на их скорую реализацию.
На конференции он обсуждал сокращение времени продолжительных испытаний не важных для заданий компонентов истребителей. Военный также объяснил, как его отделу удалось сделать так, чтобы реактивные самолеты модели Tornado смогли начать борьбу с ИГИЛ за 191 день.
Когда появилась нужда в приспосабливании F-35 для борьбы НАТО против России, Рошель был полон идей.
«Я хочу, чтобы <самолет электронного наблюдения> Rivet Joint был связан с кабиной пилота с помощью спутников в космосе . . . Нам нужно думать именно в таких масштабах», - прокомментировал Рошель, имея в виду стандартный для воздушных сил США и Великобритании самолет-разведчик, которые может помочь обнаружить противовоздушные батареи, к примеру российские С-400.
Офицер заявил, что «по возможности, хотел бы менять программу F-35 в полете», используя новую информацию, в том числе, и полученную с самолетов модели Rivet Joint и других устаревших воздушных судов.
В общем и целом Рошель знает, что у Европы не будет своих B-21, F-22 и F-35 в первый день конфликта с Россией, и по этой причине запустил несколько программ по улучшению боевых качеств самолетов Typhoon благодаря важным стратегическим данным, полученным от самолетов серии F-35.
Целью такой политики является создание гораздо более дешевых и мобильных воздушных сил, которые будут пользоваться новшествами, предоставляемыми F-35, и будут распространять их по всему воздушному флоту истребителей НАТО.