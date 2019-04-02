Тяжелые ДТП: девять пострадавших, в том числе - трое детей

В 17.10 в Таллинне на втором километре Вильяндиского шоссе Mazda 3, за рулем которой была 38-летняя женщина, врезалась сзади в остановившуюся Škoda Octavia, которой управляла 26-летняя женщина. В результате удара Škoda отбросило в остановившуюся Volvo XC70, которой управлял 43-летний мужчина. Volvo в свою очередь врезалась в Mazda 6, за рулем которой была 62-летняя женщина.

В ДТП пострадала находившаяся в Mazda 3 семилетняя девочка. Ее доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

В 17.41 в Таллинне возле дома по адресу Бульвар Сыпрузе, 201/203, 42-летний водитель Volvo XC70 дал задний ход и сбил двух пешеходов: 28-летнего мужчину и четырехлетнего мальчика. Им оказали первую помощь на месте происшествия.

Ранее в 13.54 в Харьюмаа на 41-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 47-летний водитель Audi A6 не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Пострадала находившаяся в Audi 14-летняя девочка. Скорая доставила ее в Таллиннскую детскую больницу.

В 7.52 в Харьюмаа в волости Саку на перекрестке Таллиннского шоссе и Таллиннской окружной дороги 43-летний водитель Opel Astra Caravan не уступил путь ехавшему по главной дороге Nissan Qashqai, за рулем которого был 62-летний мужчина. Водителя Nissan доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

В 11.38 в Таллинне у дома по адресу Эндла, 45, 29-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato дал задний ход у автобусной остановки и сбил 79-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 14.30 в Валгамаа в поселке Пука у дома по адресу Теэстузе, 13, 43-летний велосипедист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в ехавшую в одном направлении с ним нетрезвую 49-летнюю велосипедистку. В результате столкновения оба упали. Мужчина получил травмы, скорая доставила его в Валгаскую больницу.

В 19.32 в Таллинне у дома по адресу Эндла, 90, Toyota Avensis, за рулем которой был 53-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 39-летнюю велосипедистку, начавшую поездку с островка без опасности между двумя полосами. Пострадавшую доставили в Северо-эстонскую региональную больницу. Полиция просит очевидцев произошедшего позвонить по телефону 612 3000 или отправить письмо на электронный адрес pohja.lmt@politsei.ee.