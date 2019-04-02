Число пассажиров Таллиннского аэропорта выросло на 10 процентов

В марте Таллиннский аэропорт обслужил 231 000 пассажиров, на 10 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.
В марте более всего выросло число пассажиров на линиях сообщения с Лондоном, Стокгольмом и Копенгагеном, сообщил аэропорт.
Хотя British Airways с конца марта прекратила обслуживание рейсов, по сообщению аэропорта, положительная тенденция на линии сообщения с Лондоном сохранится и в летний период, когда маршрут будут по-прежнему обслуживать четыре оператора.
Среди авиакомпаний более всего выросла рыночная доля лоукостеров Ryanair, Wizzair, Norwegian и easyJet, которые обслуживают в общей сложности 22 процента пассажиров. В прошлом году соответствующий показатель составлял 15 процентов.
Больше всего чартерных рейсов состоялось в Египет и на Канарские острова. В марте вовремя стартовало 85,3 процента регулярных рейсов, самыми пунктуальными были Wizzair, Finnair и airBaltic.
В 2018 году Таллиннский аэропорт обслужил рекордное число пассажиров, более 3 млн.