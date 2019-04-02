Число пассажиров Таллиннского аэропорта выросло на 10 процентов

В марте более всего выросло число пассажиров на линиях сообщения с Лондоном, Стокгольмом и Копенгагеном, сообщил аэропорт.

Хотя British Airways с конца марта прекратила обслуживание рейсов, по сообщению аэропорта, положительная тенденция на линии сообщения с Лондоном сохранится и в летний период, когда маршрут будут по-прежнему обслуживать четыре оператора.

Среди авиакомпаний более всего выросла рыночная доля лоукостеров Ryanair, Wizzair, Norwegian и easyJet, которые обслуживают в общей сложности 22 процента пассажиров. В прошлом году соответствующий показатель составлял 15 процентов.

Больше всего чартерных рейсов состоялось в Египет и на Канарские острова. В марте вовремя стартовало 85,3 процента регулярных рейсов, самыми пунктуальными были Wizzair, Finnair и airBaltic.