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Число пассажиров Таллиннского аэропорта выросло на 10 процентов

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Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Kristian Kruuser

В марте Таллиннский аэропорт обслужил 231 000 пассажиров, на 10 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

В марте более всего выросло число пассажиров на линиях сообщения с Лондоном, Стокгольмом и Копенгагеном, сообщил аэропорт.

Хотя British Airways с конца марта прекратила обслуживание рейсов, по сообщению аэропорта, положительная тенденция на линии сообщения с Лондоном сохранится и в летний период, когда маршрут будут по-прежнему обслуживать четыре оператора.

Среди авиакомпаний более всего выросла рыночная доля лоукостеров Ryanair, Wizzair, Norwegian и easyJet, которые обслуживают в общей сложности 22 процента пассажиров. В прошлом году соответствующий показатель составлял 15 процентов.

Больше всего чартерных рейсов состоялось в Египет и на Канарские острова. В марте вовремя стартовало 85,3 процента регулярных рейсов, самыми пунктуальными были Wizzair, Finnair и airBaltic.

В 2018 году Таллиннский аэропорт обслужил рекордное число пассажиров, более 3 млн.

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