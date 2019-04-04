Покупаете или продаете квартиру? Наличные в сделках теперь под запретом

Такой запрет расплачиваться за приобретение недвижимости наличными планируется ввести для того, чтобы предотвратить заключение фиктивных сделок в тех случаях,

когда стороны заинтересованы купить или продать недвижимость за большие суммы, нежели указанная сумма сделки.

В законе предусмотрено, что плательщикам, в том числе физическим лицам, которые не ведут хозяйственную деятельность, запрещается заключать сделки по отчуждению недвижимого имущества наличными деньгами.

Ранее этот законопроект предусматривал существенно снизить количество сделок наличными.

В настоящий момент закон запрещает сделки наличными на сумму более 7200 евро независимо от того, включает ли сделка одну операцию или несколько. Изначально планировалось уменьшить эту сумму до 3000 евро.