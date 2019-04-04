Более 20 российских кораблей вышли на учения в Балтийском море

"Более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы для выполнения тактических задач", - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Там отметили, что в море корабли будут отрабатывать задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также проведут контрольные артиллерийские стрельбы.