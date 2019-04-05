Нужна одна неделя: Кая Каллас рассказала о дальнейших шагах после встречи с президентом

"Действительно, согласно Конституции, у меня есть на это 14 дней, но я подготовлю свой план за одну рабочую неделю. Я представлю его Рийгикогу 15 апреля", - сказал Каллас ERR .

Каллас уже встретилась с представителями Социал-демократической партии. "Мы говорили о том, как двигаться вперед как можно быстрее, говорили о проблемах, составляли план, как в течение недели получить всю необходимую информацию и сделать все для создания позитивной альтернативы", - сказала Каллас.