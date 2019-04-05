Пт, 5.04.2019
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  • Нужна одна неделя: Кая Каллас рассказала о дальнейших шагах после встречи с президентом

Нужна одна неделя: Кая Каллас рассказала о дальнейших шагах после встречи с президентом

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Кая Каллас.

ФОТО: Albert Truuväärt

Председатель Партии реформ Кая Каллас, получившая в пятницу, 5 марта, предложение президента о формировании правительства, пообещала представить свой план Рийгикогу 15 апреля, передает rus.err.ee.

"Действительно, согласно Конституции, у меня есть на это 14 дней, но я подготовлю свой план за одну рабочую неделю. Я представлю его Рийгикогу 15 апреля", - сказал Каллас ERR.

Каллас уже встретилась с представителями Социал-демократической партии. "Мы говорили о том, как двигаться вперед как можно быстрее, говорили о проблемах, составляли план, как в течение недели получить всю необходимую информацию и сделать все для создания позитивной альтернативы", - сказала Каллас.

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