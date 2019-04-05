Симсон: по коалиционному договору центристы получат место комиссара Еврокомиссии

По словам Кадри Симсон, по разрабатываемому коалиционному соглашению Центристская партия получит место члена Европейской комиссии. Также она подтвердила, что разделение министров между тремя правящими партиями согласовано, и правительство, скорее всего, продолжит работу в составе премьер-министра и 14 министров.
«Это одна из частей соглашения, что должность комиссара будет у партии премьер-министра или Центристской партии», - сказала Симсон в интервью радио Kuku, передает Rus.ERR.
Отвечая на вопрос, предназначено ли место комиссара специально для неё, Симсон ответила, что «место комиссара можно будет распределять тогда, когда собрания советов уполномоченных трех партий одобрят в субботу, 6 апреля, коалиционное соглашение».
По словам Симсон, к середине дня пятницы, 5 апреля, Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и «Отечество» распределили министерские посты, но, по словам политика, она пока не знает, кто конкретно будет министрами, в то же время она дала понять, что одним из министров от центристов будет Таави Аас, который до сих пор был мэром Таллинна.