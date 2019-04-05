Симсон: по коалиционному договору центристы получат место комиссара Еврокомиссии

Отвечая на вопрос, предназначено ли место комиссара специально для неё, Симсон ответила, что «место комиссара можно будет распределять тогда, когда собрания советов уполномоченных трех партий одобрят в субботу, 6 апреля, коалиционное соглашение».

По словам Симсон, к середине дня пятницы, 5 апреля, Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и «Отечество» распределили министерские посты, но, по словам политика, она пока не знает, кто конкретно будет министрами, в то же время она дала понять, что одним из министров от центристов будет Таави Аас, который до сих пор был мэром Таллинна.