Предполагаемая коалиция обещает в Кохтла-Ярве школу на эстонском языке

«Сохраним и обновим в Кохтла-Ярве учебное заведение на эстонском языке с самостоятельным статусом», - отмечается в соглашении.

«Мы считаем важным, чтобы в детских садах и школах действовала бы современная методика, развивающая владение эстонским языком, были бы соответствующие учебные средства. Мы ставим целью, чтобы все выпускники школы свободно владели бы эстонским языком, имели бы возможность продолжить учебу в вузах на эстонском языке и были бы конкурентоспособны на рынке труда, - подчеркивается в проекте соглашения. - Разработаем план развития образования на эстонском языке, который позволит детям продолжить обучение на эстонском языке».

Кроме того, в планах расширить базуучебных материалов на эстонском языке, в свободном доступе размещенных в интернете, а также включить в зарплату коэффициент за продвижение образования на эстонском языке.