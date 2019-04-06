Евгений Осиновский: у нового правительства всего два хода: холостой и задний

При оценке обнародованного коалиционного договора для начала стоит вывести за скобки декорации, то есть то, что и так уже было (например: Эстония остается в Евросоюзе; правительство признает важность профилактической работы), а также реформы и проекты, которые и так уже находятся в работе (например: строительство центров здоровья, строительство восточной границы), пишет Осиновский.

То, что осталось после этого (а осталось совсем немного), все же заслуживает оценки по двум шкалам: во-первых, насколько новое правительство собирается решать стоящие перед Эстонией долгосрочные социальные проблемы; во-вторых, каковы ценностные установки нового кабинета министров.

Задний ход. Если оценивать планы нового правительства по шкале ценностей, то общество Эстонии ждет явный откат назад. На это указывают заявления нескольких будущих министров с призывами ограничить права женщин, с унижениями меньшинств, с угрозами в адрес судей, журналистов и других институций, служащих основой демократического общества. Подтверждением этого является и тот факт, что в новом правительстве вместо прежних пяти женщин будут лишь две. В самом же коалиционном договоре гендерное равноправие, разница в зарплатах женщин и мужчин (кстати, самая большая в Евросоюзе) и тема насилия по отношению к женщинам не упоминается ни разу. EKRE удалось вывести на уровень правительства представления 19 века о социальной роли женщин: Kinder, Küche, Kirche.

Помимо этого, EKRE получила возможность превратить следующие муниципальные выборы в торжество унижения меньшинств, поскольку в этот же день новое правительство намерено провести референдум на тему дефиниции брака. Вопрос будто бы не об однополых союзах, но все же понимают, что кампания EKRE по сути будет представлять собой шквальный гомофобный огонь.

Холостой ход. Если спросить, собирается ли новое правительство решить стоящие перед Эстонией социальные проблемы, то в коалиционном договоре удалось избежать самого страшного (за несколькими существенными исключениями), так что машина не едет вперед, а просто стоит на месте. У правительства нет содержательного плана по обеспечению жизнеспособности социальной системы в контексте стареющего населения, по сокращению неравенства, по борьбе с климатическими изменениями и содействию наукоемкого экономического развития.

Центристскую партию жаль. Детские пособия не повысятся, дома попечения для большинства так и останутся недоступными из-за дороговизны, дополнительные средства на сокращение очередей к врачам выделены не будут, пособия для людей с особыми потребностями не вырастут. Внеочередное повышение пенсии прописано в договоре как «цель». Для людей, далеких от политики, поясню: это означает, что никакого внеочередного повышения пенсии не будет. Даже о налогообложении пенсионеров в коалиционном договоре нет ни слова.

C одной из тем дела совсем плохи. Предоставив людям возможность отказаться от своих накоплений на старость в пользу покрытия сегодняшних расходов, правительство нанесет страшный удар по жизнеспособности социальной системы Эстонии. В краткосрочной перспективе люди выиграют, а что будет потом? В результате большинству будущих пенсионеров придется ходатайствовать о прожиточном пособии, поскольку одна только первая пенсионная ступень обеспечить достойный уровень жизнь не в состоянии. Эстония до сих пор являлась одним из лучших в мире примеров обеспечения жизнеспособности социальной системы. Теперь же мы на огромной скорости несемся назад.