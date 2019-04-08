Тарту взял кредит на 20 млн евро для инвестиций в образование

Средства займа предназначаются на реновацию и расширение зданий учреждений образования в Тарту, сюда же относится организация тренировочных центров в профтехучилищах города и реновация спортивных корпусов школ Тарту. Все инвестиции предстоит согласовывать с климатическими приоритетами EIB, ставятся также цели повысить энергоэффективность сооружений и поддержать направления умного города, сообщила в понедельник BNS пресс-служба мэрии Тарту.