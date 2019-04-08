Пн, 8.04.2019
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Тарту взял кредит на 20 млн евро для инвестиций в образование

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Европейский инвестиционный банк (EIB) и город Тарту подписали рамочный договор займа на 20 млн евро, средства будут направлены на инвестиции в образование в Тарту.

Средства займа предназначаются на реновацию и расширение зданий учреждений образования в Тарту, сюда же относится организация тренировочных центров в профтехучилищах города и реновация спортивных корпусов школ Тарту. Все инвестиции предстоит согласовывать с климатическими приоритетами EIB, ставятся также цели повысить энергоэффективность сооружений и поддержать направления умного города, сообщила в понедельник BNS пресс-служба мэрии Тарту.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, денежные средства Инвестиционного банка помогут городу в успешной реализации программы реновации городских школ.

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