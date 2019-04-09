Мигранты больше не рвутся в РФ, предпочитая Европу. Приток достиг исторического минимума

По данным экспертов, число приехавших в Россию в 2018 году сократилось на 4% по сравнению с 2017 годом, а выехавших из страны, напротив, увеличилось на 16,9%. При этом отмечается, что мигрант считается выбывшим по истечении срока его регистрации по месту пребывания, а не по факту выезда, передает Newsru.com.

Эксперты отмечают, что миграционный прирост падает на фоне роста естественной убыли населения: если в 2017 году прибывшие мигранты полностью компенсировали убыль, а численность населения выросла на 77 тысяч человек, то в 2018 году иностранцы заместили естественную убыль населения лишь на 57,2%.

Меньше мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но и с ними миграционный прирост вырос незначительно. Сильнее же всего сократился приток людей с Украины и из Узбекистана, в прошлом крупнейших миграционных доноров России.

Временный приток мигрантов с Украины после событий 2014-2015 гг. поддерживал миграционный прирост в Россию в 2014-2015 годах, а также частично в 2016-м. Снижение миграционного потока с Украины будет зависеть в том числе от эффективности изменений российского законодательства о гражданстве, которые вводят преференции для людей с Украины.

По мнению экспертов, в 2019 году миграционный прирост может немного вырасти, но мигрантов все равно будет меньше 200 000 человек. Росстат, в свою очередь, ожидает увеличения миграционного прироста с 208 000 человек в 2019 году до 281 600 в 2035 году, однако это все равно не будет компенсировать естественную убыль населения. Естественный же прирост населения, на который делают ставку нацпроекты, обещает быть небольшим.

Между тем население стран к западу от России все более переориентируется на другие центры притяжения мигрантов. Жители Украины и Молдавии все охотнее едут на заработки в Польшу и страны Западной Европы, как и население Закавказья. Стабильного притока мигрантов можно ожидать лишь из Средней Азии, однако отмечается, что с ростом экономик такие страны, как Казахстан и Азербайджан, превратились из основных миграционных доноров России в ее конкурентов. А опыта массового приема мигрантов из стран за пределами постсоветского пространства у России нет.