Ср, 10.04.2019
Убежден, что у Эстонии слишком большой госбюджет. И это проблема. Олег Осиновский
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  • Попавшегося пьяным за рулем украинца выслали из Эстонии

Попавшегося пьяным за рулем украинца выслали из Эстонии

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Пьяный водитель.

ФОТО: Ээро Вабамяги

Полиция аннулировала визу гражданина Украины, наказанного за вождение в состоянии алкогольного опьянения, и на два года запретила ему въезд в Эстонию, пишет Postimees со ссылкой на BNS.

Сотрудник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры во вторник составил предписание на выезд из Эстонии для гражданина Украины 1981 года рождения, сообщила Пыхьяская префектура.

Украинца поймали пьяным за рулем в воскресенье, и Харьюский уездный суд наказал его в уголовном порядке.

Поскольку полиция признала его визу недействительной, он утратил и законное основание для нахождения в Эстонии. Кроме того, полиция запретила ему въезд в страну в течение двух лет.

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