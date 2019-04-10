Попавшегося пьяным за рулем украинца выслали из Эстонии

Сотрудник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры во вторник составил предписание на выезд из Эстонии для гражданина Украины 1981 года рождения, сообщила Пыхьяская префектура.

Украинца поймали пьяным за рулем в воскресенье, и Харьюский уездный суд наказал его в уголовном порядке.

Поскольку полиция признала его визу недействительной, он утратил и законное основание для нахождения в Эстонии. Кроме того, полиция запретила ему въезд в страну в течение двух лет.