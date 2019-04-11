Кальюлайд: на избрании Кылварта мэром Таллинна лежит тень сделки с EKRE

На этой неделе я восстановил свои депутатские полномочия в Таллиннском городском собрании. В связи с уходом Таави Ааса, горсобрание должно сегодня избрать нового мэра. В СМИ уже появились спекуляции относительно того, каким образом я буду голосовать и сколько голосов осталось у центристов в горсобрании после моего выхода из партии.

Мне не нравятся политические интриги. Выборы мэра – дело серьезное. Мэр Таллинна управляет городом, годовой бюджет которого превышает 750 миллионов евро, принимает решения, которые касаются очень большого количества людей, от него во многом зависит функционирование и развитие городских систем транспорта, образования, здравоохранения и многого другого.

На уровне Таллинна я считаю самым главным, чтобы городские власти выполняли обещания, которые содержались в предвыборной программе Центристской партии. Особенно те из них, которые касаются Пыхья-Таллинна и имеют определяющее значение для развития этого района.

В самом деле - голосов, чтобы избрать нового мэра, Центристской партии хватает и без меня. Бывший реформист Денис Бородич является высокооплачиваемым руководителем городского предприятия Tallinna Linnatranspordi AS. Конечно, в случае необходимости он проголосует так, как надо.

Я баллотировался в горсобрание по списку Центристской партии. В то же время решение руководства Центристской партии сформировать правительство вместе с праворадикальной и популистской партией EKRE наносит ущерб экономике и безопасности Эстонии, чревато сокращением доходов людей, ставит под удар доверие к нам со стороны союзников и раскалывает эстонское общество.

К сожалению, на избрании Михаила Кылварта мэром Таллинна лежит тень сделки с партией EKRE. В то же время нет причин думать, что столичная мэрия под руководством Михаила Кылварта откажется от выполнения данных избирателям обещаний или начнет пересматривать намеченные цели.

Поэтому я не вижу причин для выражения недоверия Михаилу Кылварту и для того, чтобы голосовать против его кандидатуры.