Строитель: даже не надейтесь на массовое возвращение рабочих из Финляндии в Эстонию

Будущие министры от EKRE Март и Мартин Хельме неоднократно говорили о том, как эстонские предприятия тащат сюда дешевую рабочую силу из третьих стран, за которых добросовестно не платят налоги. Критику всегда сопровождает рекомендация, что вместо того, чтобы нанимать украинцев и белорусов, следует платить эстонским людям большую зарплату. Это вернет на родину уехавших в Финляндию и Швецию, считают политики.

«Этот разговор настоящая демагогия», — считает Кольсар. «Как мы их вдруг вернем?» — задается он вопросом и отвечает, что многие уже там обзавелись семьями и начали новую жизнь. «К тому же сам по себе строительный рынок Эстонии цикличный — вот работа есть, вот ее нет. В какой-то момент нехватка рабочей силы, потом ее переизбыток. А живущие за границей эстонцы ищут на самом деле именно стабильность», - говорит Кольсар.

Для возвращения эстоноземельцев на родину, по словам Кольсара, недостаточно поднять зарплаты. «Если вы думаете, что строительные фирмы не согласны своим работникам платить хорошие зарплаты, это неправда, - заверяет он. - Реэмиграция людей в таком количестве, которое нужно строительному сектору Эстонии, нереальна».

Кроме того, резкий и искусственный рост зарплат в строительном секторе, по его оценке, выбьет из равновесия всю экономику. По его мнению, если стоимость работы строителей станет слишком высокой, вырастет и уровень покупки и съема жилья, что станет неподъемным для, например, учителей и медработников, которые ищут новые дома.

Руководитель Astlanda согласен с тем, что иностранную рабочую силу надо правильно регистрировать и платить за них все налоги. «Необходимо бороться с незаконной иностранной рабочей силой. Нет вопросов», - говорит он, добавляя, что и эстонским строительным фирмам не нравится, когда работники поступают через сомнительные польские фирмы, где огромное количество посредников и подозрительных договоров, а также там большая текучка рабочей силы.

Поэтому Кольсар предлагает до того, как начать облагать иностранную рабочую силу дополнительным налогом, как это обещает Мартин Хельме, следует собрать все налоги, которые лежат на блюдечке. «Поставим условие, что вся иностранная рабочая сила поступает напрямую в Эстонию, чтобы не использовать польских посредников. Это обеспечит нас лучшим обзором и вернет налоги обратно в госбюджет Эстонии».

Строитель с большим стажем уверен, что без иностранной рабочей силы в Эстонии заниматься строительством будет невозможно. Во-первых, именно иностранцы делают самую тяжелую и грязную работу, которую местные уже не хотят делать, поскольку стали более избирательными, объясняет Кольсар.