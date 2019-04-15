Тюремные служащие остановили опасный грузовик на шоссе Таллинн-Тарту

По словам руководителя Пайдеского отделения полиции Маргуса Тоомсалу, это уже второй раз за последнее время, когда в Ярвамаа останавливают пьяного водителя грузовика. «Абсолютно недопустимо садиться за руль в нетрезвом состоянии, - подчеркнул он. - Но особенно печально, когда мы задерживаем пьяного водителя грузовика, который проводит большую часть своего дня за рулем и каждую секунду подвергает опасности жизни других участников движения и собственную жизнь».