Тюремные служащие остановили опасный грузовик на шоссе Таллинн-Тарту

На прошлой неделе ехавшие по шоссе Таллинн-Тарту служащие Тартуской тюрьмы заметили грузовик, который вихлял и периодически выезжал на встречную полосу, пишет Järva Teataja.
Тюремные служащие остановили грузовик. У 48-летнего водителя была выявлена уголовно наказуемая степень алкогольного опьянения. Его доставили в участок и задержали в качестве подозреваемого.
По словам руководителя Пайдеского отделения полиции Маргуса Тоомсалу, это уже второй раз за последнее время, когда в Ярвамаа останавливают пьяного водителя грузовика. «Абсолютно недопустимо садиться за руль в нетрезвом состоянии, - подчеркнул он. - Но особенно печально, когда мы задерживаем пьяного водителя грузовика, который проводит большую часть своего дня за рулем и каждую секунду подвергает опасности жизни других участников движения и собственную жизнь».
Инцидент произошел в будний день в вечерний час пик между 17.00 и 18.00.