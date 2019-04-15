Пн, 15.04.2019
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  • Тюремные служащие остановили опасный грузовик на шоссе Таллинн-Тарту

Тюремные служащие остановили опасный грузовик на шоссе Таллинн-Тарту

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Эти грузовики не связаны с происшествием.

ФОТО: / PM/SCANPIX BALTICS

На прошлой неделе ехавшие по шоссе Таллинн-Тарту служащие Тартуской тюрьмы заметили грузовик, который вихлял и периодически выезжал на встречную полосу, пишет Järva Teataja.

Тюремные служащие остановили грузовик. У 48-летнего водителя была выявлена уголовно наказуемая степень алкогольного опьянения. Его доставили в участок и задержали в качестве подозреваемого.

По словам руководителя Пайдеского отделения полиции Маргуса Тоомсалу, это уже второй раз за последнее время, когда в Ярвамаа останавливают пьяного водителя грузовика. «Абсолютно недопустимо садиться за руль в нетрезвом состоянии, - подчеркнул он. - Но особенно печально, когда мы задерживаем пьяного водителя грузовика, который проводит большую часть своего дня за рулем и каждую секунду подвергает опасности жизни других участников движения и собственную жизнь».

Инцидент произошел в будний день в вечерний час пик между 17.00 и 18.00.

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