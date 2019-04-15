Конфеты, сигареты и зажигалка: эстонский преступник-рекордсмен пустился во все тяжкие и в 38-й раз угодил за решетку

Вышедший на свободу за несколько дней до Рождества эстонский преступник-рекордсмен Арли Мейер снова попался на краже в магазине 23 декабря. В отличие от предыдущих случаев, его не стали сразу отправлять за решетку. Рождество и Новый год он провел на свободе, а 3 января попытался совершить кражу в торговом центре Uku в Вильянди, пишет Sakala.
По данным Сакала, Мейер закончил отбывать свое 37-е заключение 15 декабря прошлого года. За день до Рождества, 23 декабря Мейер снова начал воровать в магазинах. Сначала он попался в Тарту в Maksimarket на улице Рийа - он пытался украсть шоколад Milky Way стоимостью 49 центов.
В тот же день он попытался стащить из Rimi в торговом центре Tasku две пачки сигарет LD, но снова попался.
За эти проступки Мейера не стали задерживать, и он отправился в Вильянди.
Вечером 3 января он пошел в Rimi в Uku keskus, схватил у кассы пачку Marlboro и зажигалку и был задержан охранником. 5 января 67-летнего Мейера взяли под стражу, а в марте вступил в силу очередной приговор, которым его в 38-й раз в жизни отправили за решетку. На этот раз на год. Это наказание в три раза жестче тех, что судьи назначали ему раньше за аналогичные магазинные кражи.
Если в этом году Мейер пробыл на свободе всего три-четыре дня, то в прошлом году это были 20 дней, и большая часть из них - в конце декабря. В прошлом году в первый раз его освободили 9 апреля, но уже 10 апреля его задержали в Тарту за магазинную кражу. Затем его посадили в тюрьму на четыре месяца.
10 августа Мейер в очередной раз вышел на свободу и до 14 августа наслаждался летом, пока его не арестовали за кражу ручки и пачки сигарет.
Арли Мейер - рекордсмен по количеству приговоров в Эстонии. На его счету пара насильственных преступлений, совершенных более 20 лет назад, в основном же он попадался охранникам на магазинных кражах. Свои действия в магазинах он обычно не пытается скрыть и часто крадет сладости. Самую странную кражу в своей карьере он совершил в 2017 году в продуктовом отделе Tartu kaubamaja: он попытался украсть у кассы 29 полиэтиленовых пакетов.
В первый раз Мейеру вынес приговор Народный суд Вильяндиского района в 1969 году. Криминальное прошлое Мейера уходит так далеко, что большая часть его наказаний удалена из регистра. Кроме преступлений, Мейер совершил большое количество проступков, однако в последние годы он их не совершает и, выйдя из тюрьмы, сразу сосредотачивается на криминальной деятельности.
Полиция считает Мейера сравнительно безопасным. Несколько лет назад ему делали психиатрическую экспертизу, чтобы понять, нуждается ли он в специальном уходе. Экспертиза показала, что у него нет никаких заболеваний, и на полицейских он не произвел впечатления неадекватного человека. Он ориентируется во времени и пространстве.