Конфеты, сигареты и зажигалка: эстонский преступник-рекордсмен пустился во все тяжкие и в 38-й раз угодил за решетку

По данным Сакала, Мейер закончил отбывать свое 37-е заключение 15 декабря прошлого года. За день до Рождества, 23 декабря Мейер снова начал воровать в магазинах. Сначала он попался в Тарту в Maksimarket на улице Рийа - он пытался украсть шоколад Milky Way стоимостью 49 центов.

В тот же день он попытался стащить из Rimi в торговом центре Tasku две пачки сигарет LD, но снова попался.

За эти проступки Мейера не стали задерживать, и он отправился в Вильянди.

Вечером 3 января он пошел в Rimi в Uku keskus, схватил у кассы пачку Marlboro и зажигалку и был задержан охранником. 5 января 67-летнего Мейера взяли под стражу, а в марте вступил в силу очередной приговор, которым его в 38-й раз в жизни отправили за решетку. На этот раз на год. Это наказание в три раза жестче тех, что судьи назначали ему раньше за аналогичные магазинные кражи.

Арли Мейер ФОТО: Politsei

Если в этом году Мейер пробыл на свободе всего три-четыре дня, то в прошлом году это были 20 дней, и большая часть из них - в конце декабря. В прошлом году в первый раз его освободили 9 апреля, но уже 10 апреля его задержали в Тарту за магазинную кражу. Затем его посадили в тюрьму на четыре месяца.

10 августа Мейер в очередной раз вышел на свободу и до 14 августа наслаждался летом, пока его не арестовали за кражу ручки и пачки сигарет.

Арли Мейер - рекордсмен по количеству приговоров в Эстонии. На его счету пара насильственных преступлений, совершенных более 20 лет назад, в основном же он попадался охранникам на магазинных кражах. Свои действия в магазинах он обычно не пытается скрыть и часто крадет сладости. Самую странную кражу в своей карьере он совершил в 2017 году в продуктовом отделе Tartu kaubamaja: он попытался украсть у кассы 29 полиэтиленовых пакетов.

В первый раз Мейеру вынес приговор Народный суд Вильяндиского района в 1969 году. Криминальное прошлое Мейера уходит так далеко, что большая часть его наказаний удалена из регистра. Кроме преступлений, Мейер совершил большое количество проступков, однако в последние годы он их не совершает и, выйдя из тюрьмы, сразу сосредотачивается на криминальной деятельности.