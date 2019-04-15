В Демократической волшебной школе ученики смогут выбирать учителей

Вместе с ходатайством были представлены план развития, учебная программа, финансовый план и прочие документы.

Создатели школы - активные родители, создавшие НКО и желающие создать для своих детей новую особенную школу, сказал глава тартуского отдела образования Рихо Рааве. По его словам, в последние месяцы активисты тесно общались с отделом образования и подробно объяснили свои планы.

Слово «демократическая» в названии школы указывает на демократическую философию образования, применяющуюся в Америке уже более полувека и распространенную и в других странах. Учителя в таких школах вместе с другими членами школы, а также учениками сами решают, чего они хотят от школы и кого они хотят в качестве учителей. Название для школы выбрали дети вместе с родителями.

Слово ребенка считается

Одна из учредителей школы и ее двух работников Кетлин Рейс заметила, что в этом и состоит самое большее отличие от остальных школ, что у детей больше права голоса и они вовлечены во все процессы. Второй учитель - Катрин Сааге известна как человек, много лет пропагандировавший в Эстонии демократическую школьную модель. «Создание такой школы было моей мечтой еще до рождения моих детей», - говорит она.

В демократических школах нет классов на основании возраста, вся первая школьная ступень представляет собой один «класс», а вся вторая – «второй». Ученики могут учиться у тех, кто старше и моложе них. «Ученики могут участвовать в принятии решений о том, кто будет их учителями, и может оказаться так, что ими станем не мы», - сказала Рейс. Но что будет, если вместо техники письма дети выберут, например, народный мяч?

«Мы должны испытать, насколько мы в Эстонии можем применить самоуправляемое обучение, но опыт других школ, например, созданной в 1968 году в США школы Sudbury Valley показывает, что учащиеся уже с четвертого года жизни могут сами принимать решения относительно учебы, и такие выпускники успешны, это исследовалось», - сказала Сааге.

50 учеников

«Это не обязательно должен быть урок эстонского языка или математики, учеба происходит и с помощью жизненной деятельности. Например, строя лего-робота, можно учиться математике и физике и понимать инструкции – предметы переплетаются в одной деятельности», - добавила Рейс.

«Мы считаем, что разнообразие школьной сети и предоставление родителям возможностей в виде школы с разными мировоззрениями, методами обучения и формами важно в городе Тарту, - заметил Рааве. – Планирующееся в школе количество учеников – до 50 детей – хоть и не сыграет большой роли в городской школьной сети, но сделает школьную сеть Тарту еще более разнообразной».

Создатели видят основной риск в том, что те, кто хочет поучаствовать в этой школе, могли в действительности не понять философии такого образования.