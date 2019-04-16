Президент Эстонии посетит с государственным визитом Португалию

«Эстонию и Португалию связывают общие ценности — мы партнеры в ЕС и союзники в НАТО. Страны давно сотрудничают в области безопасности, португальские истребители неоднократно принимали участие в охране нашего воздушного пространства, мы также сотрудничаем в сфере кибербезопасности. Постепенно растет и интерес наших предпринимателей к португальскому рынку, что отражают размер и состав бизнес-делегации. Португалия также продемонстрировала интерес к опыту и цифровым решениям нашей электронной администрации. Государственный визит — это хороший шанс углубить существующие связи, завязать новые и сделать их еще теснее», - сообщил советник президента по иностранным делам Лаури Куузинг.

В программе двухдневного визита встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза, премьер-министром Антониу Кошта, спикером парламента Эдуарду Ферру Родригешем и министром инноваций Марианой Виейрой да Силва. Президент Кальюлайд также посетит онкологический центр Champalimaud, действующие в Португалии эстонские предприятия Monese и Pipedrive, базу ВМС в Лиссабоне, судостроительную компанию Arsenal do Alfeite и центр подготовки НАТО NCIA.

Президента сопровождает делегация бизнесменов в составе 25 человек, командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем, министр предпринимательства и ИТ Рене Таммист, ректор Тартуского университета Тоомас Ассер, депутат Рийгикогу Айвар Сыэрд и глава Торгово-промышленной палаты Тоомас Луман.

Государственный визит является самой торжественной формой общения между двумя государствами. Как правило, президент Эстонской республики в год совершает один или два государственных визита и принимает столько же государственных визитов других лидеров.