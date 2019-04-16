Следуя одному необычному совету, мужчина сбросил 21 кг

– Каким был Ваш прежний опыт похудения?

- Я делал вид, что лишний вес меня не беспокоит. Не предпринимал ничего, чтобы его сбросить, так как погрузился в нечто вроде апатии. Не верил никаким «чудо-таблеткам» для похудения.

– Какая у Вас была мотивация похудеть именно сейчас?

- Я понял, что необходимы перемены в жизни. Я чувствовал себя плохо и выглядел плохо, и надо было признать, что причиной этого был лишний вес. Я понял, что хорошо это не кончится, так как из-за лишнего веса я становился все более подавленным и беспомощным.

ФОТО: Life Apps SIA

– Как Вы узнали о Стокгольмской диете?

- Истории успеха Стокгольмской диеты в интернете я заметил уже давно. Надо сказать, что хорошие отзывы и наглядные фотографии людей «до» и «после» убедили и меня, поэтому решил попробовать эту диету сам. К тому же плата за регистрацию была совсем небольшой, поэтому решил, что надо хотя бы попробовать. Теперь видно, что мое решение многократно окупилось.

– Вам удавалось соблюдать диету?

- Во-первых, я был очень доволен тем, что в моем плане питания не был указан ни один экзотический компонент. Все необходимое я мог приобрести в магазине около дома. Во-вторых, это не такая диета, где тебя просто заставляют есть овощи и листья салата. Здесь реально вкусные рецепты, и после каждого приема пищи испытываешь необходимое ощущение сытости. В первую неделю вес падал почти каждый день, и в конце недели одежда уже стала свободной. Всего до сих пор я сбросил 21 килограмм лишнего веса. Мои положительные изменения замечали многие, и мне приходилось им раскрывать свою тайну. Я стал источником вдохновения для многих людей с лишним весом.

ФОТО: Life Apps SIA

– Вы бы порекомендовали другим людям попробовать Стокгольмскую диету?

– Все просто – если хотите быстро привести себя в форму, надо попробовать этот метод! Начните с выполнения теста на сайте StockholmHealth, и результаты будут уже через неделю!