Опрос: входящие в новую коалицию партии поддерживают почти 50% респондентов

Центристскую партию, EKRE и "Отечество", формирующих новую правительственную коалицию, поддерживают в общей сложности 47,8% респондентов, выясняется из результатов свежего опроса, проведенного исследовательской фирмой Norstat.
Поддержка оппозиционных Партии реформ и социал-демократов составила за последние четыре недели 42,2% процента, еще 10% опрошенных предпочитают политические силы, которые в Рийгикогу нового созыва не прошли.
Партия реформ остается самой популярной политической силы страны, ее поддерживают 33 процента избирателей, Центристскую партию 20,6%, EKRE 17,9%, "Отечество" 9,4, а Социал-демократическую партию - 9,2 процента опрошенных, пишет rus.err.ee.
Поддержка партии "Ээсти 200" сейчас находится выше избирательного порога, составляя 5,8%. Поддержка зеленых находится на отметке в 2,3 процента, у других партий популярность меньше 1%.