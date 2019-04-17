Опрос: входящие в новую коалицию партии поддерживают почти 50% респондентов

Поддержка оппозиционных Партии реформ и социал-демократов составила за последние четыре недели 42,2% процента, еще 10% опрошенных предпочитают политические силы, которые в Рийгикогу нового созыва не прошли.

Партия реформ остается самой популярной политической силы страны, ее поддерживают 33 процента избирателей, Центристскую партию 20,6%, EKRE 17,9%, "Отечество" 9,4, а Социал-демократическую партию - 9,2 процента опрошенных, пишет rus.err.ee.