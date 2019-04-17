Ср, 17.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Выборы
  • Опрос: входящие в новую коалицию партии поддерживают почти 50% респондентов

Опрос: входящие в новую коалицию партии поддерживают почти 50% респондентов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Isamaa, Keskerakond ja EKRE allkirjastasid koalitsioonileppe. Fotol Jüri Ratas, Helir-Valdor Seeder, Mart Helme.

ФОТО: TAIRO LUTTER / POSTIMEES

Центристскую партию, EKRE и "Отечество", формирующих новую правительственную коалицию, поддерживают в общей сложности 47,8% респондентов, выясняется из результатов свежего опроса, проведенного исследовательской фирмой Norstat.

Поддержка оппозиционных Партии реформ и социал-демократов составила за последние четыре недели 42,2% процента, еще 10% опрошенных предпочитают политические силы, которые в Рийгикогу нового созыва не прошли.

Партия реформ остается самой популярной политической силы страны, ее поддерживают 33 процента избирателей, Центристскую партию 20,6%, EKRE 17,9%, "Отечество" 9,4, а Социал-демократическую партию - 9,2 процента опрошенных, пишет rus.err.ee.

Поддержка партии "Ээсти 200" сейчас находится выше избирательного порога, составляя 5,8%. Поддержка зеленых находится на отметке в 2,3 процента, у других партий популярность меньше 1%.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ