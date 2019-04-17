«Радар»: приемы, использованные полицейским при задержании нарушителя, стоили ему работы

Около пяти часов утра поступил вызов из расположенного в Нарва-Йыэсуу бара «Барракуда», куда устремляется полицейский экипаж в составе Мартна Лохка и практиканта Иннара Маллеуса. Согласно имевшейся в распоряжении стражей правопорядка информации, в баре находились двое нетрезвых мужчин, отказавшихся оплачивать счет.

Когда Лохк и Маллеус приезжают на место, то встречают там охранника G4S, которого первым делом вызвала сотрудница бара. У барной стойки патрульные замечают двух нетрезвых мужчин. Вскоре выясняется, что они донимали и других посетителей заведения, а также вели себя агрессивно, что побудило других клиентов уйти.

Сначала полицейские попытались договориться с нетрезвыми мужчинами, но длившиеся около семи минут переговоры не увенчались успехом.

По словам Лохка, один из мужчин использовал при общении с полицейскими неприличные выражения, а также угрожал им. В какой-то момент Лохк решил применить физическую силу, чтобы задержать агрессивного посетителя бара. На записи, сделанной установленной в баре камерой видеонаблюдения видно, как разворачивались события того дня.

Внутренний контроль счел, что патрульный превысил полномочия, так как нанес задержанному несколько ударов. Сам Мартин Лохк считает, что это не так, а пара ударов, нанесенных по спине, были необходимы для того, чтобы надеть на агрессивного мужчину наручники.

«Я пытался донести до них свои мысли, но меня даже не стали слушать. Они приняли во внимание запись с видеокамеры, а также опирались на оценку эксперта по защитной тактике. Можно сказать, что расследования толком не проводилось», - раскритиковал Мартин Лохк сотрудников бюро внутренних расследований Департамента полиции и погранохраны, а также сообщил, что ему не сказали, кто именно подал на него жалобу в связи с произошедшим инцидентом.

По словам главы отдела внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Рауля Вахтра, главным доказательством в этом деле была запись с камеры. «На видео видно, как Лохк хватает мужчину, а затем валит его на пол. А затем он совершает два удара. Мы десятки раз пересматривали данный ролик. Обсуждали с прокурором возможность обращения в суд, - сказал Вахтра. - Также мы запрашивали экспертную оценку у специалиста по защитной тактике. Было решено, что имело место превышение должностных полномочий». По мнению экспертов, человек не представлял угрозу здоровью или жизни полицейского, поэтому использование в отношении его силы было незаконным.

«По нашей оценке, с которой согласился и суд, к противозаконным действиям относится и эпизод, когда мужчину повалили на землю. Этого не следовало делать. Не говоря уже о нанесенных ударах. Совершенно неважно, куда он ударил, поскольку данные действия являются незаконными.

«Больше всего меня разочаровало то, что сотрудники внутреннего контроля, где должны работать компетентные люди, позволили этому так закончиться. Занимавшиеся расследованием люди должны были взглянуть на ситуацию адекватно», - считает оставшийся без работы полицейский.

Как сообщил гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, в данном случае имело место преступление. По его словам, полиция относится к похожим ситуациям очень серьезно. «Работа патрульных полицейских чрезвычайно тяжела, потому что никогда не знаешь, что тебя ждет на очередном вызове. Я убежден, что насилие порождает насилие», - говорит Вахер.

«Если мы смиримся с таким положением дел и будем показывать курсантам в Академии МВД подобные видео и говорить, что это нормально, что так можно себя вести. То что же нас ждет дальше?» - вопрошает он.

Ежегодно служба внутреннего контроля получает около 50-60 жалоб на действия полицейских. Нередко жалобщиками являются нетрезвые или агрессивные люди. По словам главы службы внутреннего контроля Рауля Вахтра, к счастью, нарушения выявляются редко. «В год до суда доходит от одного до четырех дел», - сказал он.