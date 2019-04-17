Ср, 17.04.2019
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  • В аварии пострадал подросток-велосипедист, полиция просит помощи

В аварии пострадал подросток-велосипедист, полиция просит помощи

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Jalgratas. Pilt on illustreeriv.

ФОТО: Urmas Luik

Сегодня около 8.30 утра в волости Раэ на Арукюла-теэ произошло ДТП, в котором пострадал 13-летний велосипедист. 

По первоначальным данным, автомобиль Nissan, которым управляла 77-летняя женщина, ехал по Арукюла-теэ в сторону Васкяла, когда у автобусной остановки "Rae" на нерегулируемом пешеходном переходе произошло столкновение с велосипедистом. Управлявшая автомобилем женщина была трезва и у нее есть действующие права соответствующей категории.

После ДТП 13-летний мальчик направился домой, откуда скорая помощь доставила его в больницу.

Полиция просит свидетелей этого ДТП позвонить в полицию по номеру 612 3000 или написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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