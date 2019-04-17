В аварии пострадал подросток-велосипедист, полиция просит помощи

По первоначальным данным, автомобиль Nissan, которым управляла 77-летняя женщина, ехал по Арукюла-теэ в сторону Васкяла, когда у автобусной остановки "Rae" на нерегулируемом пешеходном переходе произошло столкновение с велосипедистом. Управлявшая автомобилем женщина была трезва и у нее есть действующие права соответствующей категории.