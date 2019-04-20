Ух, как ярко! Квартира-студия в центре Таллинна
Квартира рекламируется как стильная. Она, конечно, стильная, но еще она вызывающе яркая и даже эпатирующая. Это вам не спокойный скандинавский стиль. Одним словом, богема!
Первоначально бывшая двухкомнатной, квартира перестроена в двухэтажную студию. Благо высота в этом историческом доме позволяет подобные эксперименты - как-никак 3,8 метров!
На первом этаже - кухня-гостиная и ванная. На верхнем ярусе - спальная зона.
В ванной уместились душ и паровая баня. Воткрытой кухне есть вся необходимая для кулинарных экспериментов техника. В гостиной - электрокамин. Вся квартира чрезвычайно нестандартно обставлена.
Есть парковка и большая кладовка. Фонозамок открывает не только дверь подъезда, но и ворота во двор. Так что незваным гостям путь заказан!
О том, останутся ли в квартире картины, объявление умалчивает. А ведь без них интерьер потеряет свою индивидуальность, а с ними - в глазах рябит. Интересно, кто купит такую небанальную недвижимость? Впрочем, если покрашенные ярко-красной краской поверхности немного успокоить, а вместо этого живописного апокалипсиса украсить стены чем-то в самом деле стильным, то останется лишь красное ограждение лестницы и частично красный кафель в ванной, а это вполне можжно пережить. Интересный объект!