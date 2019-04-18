Поддержка EKRE упала на четверть

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за реформистов на них проголосовали бы 30% избирателей (+3% по сравнению с мартом), на состоявшихся 3 марта выборах Партия реформ получила 28,9% голосов, пишет Rus.err.

Второе место удерживает Центристская партия, которую, как и в марте, поддерживают 24% респондентов, на выборах центристы получили 23,1% голосов.

На третьей позиции по-прежнему остается EKRE, однако ее рейтинг снизился с марта с 21 до 16% (результат консерваторов на выборах - 17,8%).